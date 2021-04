Rapper DMX em estado crítico: vigília de oração convocada junto ao hospital

Um grupo de fãs do rapper DMX anunciou uma vigília de oração, para esta segunda-feira, à porta de um hospital nos arredores de Nova Iorque, onde o artista se encontra em estado crítico, após ter sofrido um ataque cardíaco, inicialmente apontado como consequência de uma overdose que se mantém por confirmar.

“Prayer for DMX” ("Oração por DMX") está agendada para as cinco da tarde locais (22h em Lisboa) e deverá juntar algumas dezenas de pessoas diante do Hospital White Plains, de acordo com apoiantes que têm usado a hashtag #PrayerForDMX nas redes sociais.

Um porta-voz do hospital recusou-se a adiantar detalhes sobre o estado de saúde do rapper, ou mesmo confirmar à Reuters que DMX, de 50 anos, se encontrava internado nas suas instalações, citando leis de privacidade.

A sua família, numa declaração amplamente divulgada em vários meios, comunicou que o cantor foi transportado de urgência, na sexta-feira à noite, 2 de Abril, para aquela unidade hospitalar, localizada a cerca de 50 quilómetros a norte de Nova Iorque, depois de “ter enfrentado sérios problemas de saúde”.

Conhecido pelos fãs pelo seu nome artístico DMX ou Dark Man X, Earl Simmons está, segundo disse o seu advogado e amigo Murray Richman ao The Washington Post, ligado a suporte de vida artificial, rodeado por membros da família, incluindo a sua ex-mulher Tashera Simmons.

As publicações de celebridades TMZ e Billboard relataram durante o fim-de-semana que Simmons, que tem um historial público de abuso de substâncias, foi levado de urgência para o hospital após ter sofrido um ataque cardíaco em sua casa por volta das 23h de sexta-feira. Ambos os sites avançaram que o problema cardíaco ocorreu na sequência de uma overdose, uma informação que não foi confirmada por Richman.

Entretanto, as mensagens de apoio vão surgindo entre as celebridades das mais diferentes áreas. O basquetebolista LeBron James, dos LA Lakers, escreveu no Twitter uma emotiva mensagem: “Ao DMX, um dos meus artistas favoritos durante o meu crescimento e até hoje, as minhas orações estão contigo e envio-as para o céu todo-poderoso”. Já a rapper Miss Elliot aproveitou a mesma rede social para enviar “orações para DMX e a sua família”, assim como as actrizes Gabrielle Union e Viola Davis: “Por favor, reze, envie energia de cura, qualquer vibração positiva que possa para #DMX”, escreveu a primeira no Twitter

“O DMX foi o primeiro artista com quem estive num estúdio real. Essas noites ajudaram-me a moldar quem sou”, escreveu o rapper Machine Gun Kelly. Já a cantautora Kelly Rowland publicou no Instagram um vídeo em que reza: “Senhor Deus no Céu, abençoa o nosso irmão DMX (...) E peço-te que tenhas piedade da sua vida”.

No domingo, um grupo de motociclistas protagonizou uma espécie de flash mob em frente ao hospital onde o artista se encontra internado. O grupo Ruff Ryders ficou conhecido no final dos anos 1990, quando DMX lhes dedicou um tema.

DMX alcançou o sucesso na cena musical em 1998 com o seu álbum de estreia, It's Dark and Hell is Hot, que chegou a disco de platina, sendo um dos poucos rappers a ter os seus primeiros cinco álbuns de estúdio em n.º1 na Billboard 200.

Paralelamente à sua carreira musical, Simmons entrou em filmes como o drama criminal Belly, de 1998, o filme de acção Romeo Deve Morrer, de 2000, ou o thriller Nascer para Morrer, de 2003.