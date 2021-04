Morreu a designer australiana, Carla Zampatti, aos 78 anos. A criadora de moda, conhecida por vestir celebridades como Nicole Kidman ou Cate Blanchett, morreu na sequência de uma queda num evento público na Opera de Sidney. A notícia foi dada pela família de Zampatii no passado sábado, 3 de Abril, mas o funeral — oferecido pelo Governo australiano — só deverá acontecer nos próximos dias.

“Ela continuou a prosperar como mulher de negócios, durante radicais mudanças sociais, desde desenhar roupas para mulheres que lutavam pelos seus direitos na década de 1960 até continuar hoje a empoderar mulheres”, disse, em comunicado a família da designer. Carla Zampatti nasceu em Itália, em 1942, tendo emigrado aos oito anos, com a família, para a Austrália, em 1950. Em 1965, lançava a sua primeira colecção de moda feminina. Cinco anos depois, em 1970, nascia a marca epónima.

Nos anos 70 do século passado, Carla Zampatti foi das primeiras designers a incluir fatos de banho nas suas colecções, numa Austrália ainda altamente conservadora. “É fantástico, a quantidade incrível de coisas que se pode fazer com o optimismo da juventude e muito pouco dinheiro”, disse a criadora numa entrevista à agência Australian Associated Press, em 2009.

Durante os últimos 40 anos, a criadora abriu mais de 30 lojas por toda a Austrália e desempenhou também um papel activo civicamente. Destaca-se o seu cargo na direcção do serviço público de televisão australiano, Special Broadcasting Service. O primeiro-ministro Scott Morrison já reagiu à morte de Zampatti, destacando não só o seu papel na indústria da moda, mas também como empreendedora: “Perdemos uma australiana fantástica e inspiradora. O seu contributo para a nação será intemporal, assim como as suas criações.”

Carla Zampatti era também conhecida por vestir as actrizes australianas Nicole Kidman e Cate Blanchett, assim como a ex-primeira-ministra, Julia Gillard. Na página criada para lhe prestar homenagem, uma cliente escreveu que as peças da criadora a faziam sentir “confiante, elegante e empoderada” e agradeceu pelos “anos de inspiração”.

Também a fundadora da revista Marie Claire australiana, Jackie Frank, prestou homenagem à criadora, num texto publicado no jornal The Sidney Morning Herald. “Carla Zampatti acreditava que se nos sentirmos bem na nossa roupa, podemos conquistar o mundo” escreveu. A jornalista definiu o estilo de Zampatti como “clássico com um twist”, “elegante” e “chique”. O macacão era a peça de assinatura da designer, que defendia a sua versatilidade, tanto para eventos formais, como casuais. “Nunca haverá outra Carla Zampatti”, concluiu Jackie Frank.

Já a editora executiva da Vogue australiana, Edwina McCann, destacou, à ABC News, o talento de Carla Zampatti para vestir as mulheres australianas para todas as ocasiões: “A coisa mais extraordinária da Carla era que ela continuava a vestir uma rapariga de 17 anos para o baile da escola, ao mesmo tempo que vestia a mãe da noiva.”

A designer de 78 anos deixou três filhos de dois casamentos e nove netos. O seu funeral deverá acontecer em New South Wales e será organizado pelo Estado australiano, já que Carla Zampatti tem o título de Companheira da Ordem da Austrália, atribuído pela rainha Isabel II, em 2009. A criadora morreu no Hospital de St. Vicent em Sidney, na sequência de uma queda nas escadas da Ópera de Sidney, durante um evento ao ar livre. A direcção da conhecida sala de espectáculo já deu as condolências à família da criadora, que descreveram como uma “apaixonada defensora das artes”.