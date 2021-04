Juiz dá razão à Nike e ordena suspensão das vendas dos Satan Shoes do rapper Lil Nas X

As sapatilhas violam as marcas registadas pela gigante do desporto, considera tribunal.

No seguimento da controvérsia em torno das mais recentes sapatilhas lançadas por Lil Nas X juntamente com a empresa MSCHF Product Studio Inc., processada pela Nike pelo uso não oficial da sua marca, um juiz federal norte-americano, de um tribunal nova-iorquino, ordenou a suspensão temporária das vendas. De acordo com o magistrado, os Satan Shoes violam as marcas registadas pelo gigante internacional do desporto.

Neste momento já todos os pares foram vendidos, com excepção do último, o 666.º, que seria entregue a um utilizador do Twitter seleccionado pelo cantor, não fosse a ordem de restrição temporária. Os advogados da MSCHF argumentam que a empresa “acredita fortemente na liberdade de expressão” e que o produto criado não se tratava de “ténis típicos, mas obras de arte numeradas individualmente”. Este lançamento vem no seguimento de um outro, em 2019, em que foram produzidos Jesus Shoes, baseados também no mesmo modelo da Nike.

Foto DR

A base para os Jesus Shoes foram o Nike Air Max 97, comprados pela MSCHF – companhia de artes sediada em Brooklyn, Nova Iorque – a preço normal, na altura a 160 dólares (145 euros). Foi adicionada uma cruz dourada aos atacadores e encomendada água do Rio Jordão, em Israel, que foi benzida depois por um padre de Brooklyn. A sola do sapato foi então molhada em água benta, numa analogia ao facto de Jesus ter caminhado sobre as águas, segundo relatam os Evangelhos. As sapatilhas incluem ainda um versículo da Bíblia — “Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar” — na nova fonte Times Newer Roman, criada também pela MSCHF.

Desta vez, os Satan Shoes obedecem a um critério semelhante. Os sapatos são também uns Nike Air Max 97 que foram personalizados com tinta vermelha e “uma gota de sangue humano” na sola, além de o fecho ser um pentagrama e ter a inscrição “Luke 10:18”, uma referência ao Evangelho de São Lucas, capítulo 1o, versículo 18, em que está escrito que Satanás foi expulso do céu. Foram feitos 666 pares destas sapatilhas — uma edição limitada ao número que alegadamente corresponde ao diabo. A parte de trás de um dos sapatos diz “MSCHF” e o outro “Lil Nas X.”

Foto DR

Apesar de a empresa acreditar não haver motivo para o processo, a Nike afirmou que “até mesmo os fãs de sapatilhas ficaram verdadeiramente confusos com os sapatos da MSCHF”. A verdade é que, ao contrário dos Jesus Shoes, os Satan Shoes foram motivo de grande polémica. A MSCHF defende que não cabe à Nike entrar numa controvérsia que assumiu contornos religiosos. A ideia de criar os ténis surgiu no seguimento do lançamento do tema “Montero (Call Me By Your Name)”, por Lil Nas X, a semana passada. Custavam 1018 dólares (866 euros).