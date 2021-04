Cervejas, convívio e filas: como foi o regresso das esplanadas pelo país?

Demorou exactamente 12 semanas, mas chegou: esta segunda-feira, o tão aguardado regresso das esplanadas marcou o arranque da segunda fase de desconfinamento.

Milhares de portugueses de Norte a Sul esqueceram por momentos o confinamento, sentando-se à mesa dos cafés ou restaurantes favoritos, voltando a familiarizar-se com comportamentos que, até à pandemia, eram rituais diários indispensáveis. Bem compostas — algumas até com direito a marcação e tempo de espera —, as esplanadas voltaram a ser local de discussão, convívio e risos, ajudando a devolver um rasgo de esperança a muitos comerciantes, praticamente três meses depois.

A meteorologia também ajudou esta mobilização, com o sol e o calor que se fez sentir um pouco por todo o país a convidar a um refresco. É verdade que ainda existem restrições que limitam a utilização destes espaços: exemplo disso é o encerramento às 13h no fim-de-semana e feriados, mas o pontapé de saída está dado para os cafés, restaurantes e pastelarias. O próximo passo, se a pandemia o permitir, será dado a 19 de Abril, com a reabertura dos espaços interiores destes negócios.