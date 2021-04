Novo Banco vende sucursal de Espanha ao Abanca

Operação está descontinuada no balanço do banco desde 30 de Setembro passado, num processo de venda que teve início em Maio de 2020

O Novo Banco assinou um acordo com a Abanca Corporación Bancaria, S.A. para vender as operações de retalho, banca privada e PME em Espanha. A operação inclui 10 balcões e prevê a transferência dos respectivos colaboradores, anunciou esta segunda-feira instituição financeira liderada por António Ramalho.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco precisa que “a concretização da operação está sujeita às respectivas autorizações regulatórias” e que a conclusão do negócio “é esperada no segundo semestre de 2021”.

A entidade bancária refere que este acordo com o Abanca “representa a opção mais adequada de desinvestimento do negócio, garantindo a manutenção de serviço aos clientes”, possibilitando perspectivas de longo prazo “para clientes e colaboradores em Espanha”.

“A venda é consistente com o plano estratégico do banco”, adianta a gestão da instituição na comunicação emitida esta segunda-feira, “executado de forma a cumprir com os compromissos definidos para 2021, assumidos pelo Estado português perante a Comissão Europeia em 2017 no contexto da venda de uma participação do capital social do Novo Banco”. O banco espera que da transacção resulte “um impacto marginal no resultado líquido de 2021, um incremento da posição de capital em cerca de 55 bps no Common Equity Tier 1 ratio (esperado) e um impacto positivo nos rácios de liquidez (LCR e NSFR)”.

“Esta transacção representa mais um marco relevante no processo de desinvestimento de activos e operações ‘não-core’, nomeadamente contribuindo para uma redução da complexidade da estrutura e dos custos e permitindo ao Novo Banco prosseguir a sua estratégia de reafectação de recursos à actividade bancária em Portugal”, afirma a instituição.

O Novo Banco analisou diversas opções estratégicas relacionadas com a operação em Espanha e deu início a um processo de venda em Maio de 2020, e a 30 de Setembro registou a operação como descontinuada no balanço do banco. O impacto contabilístico da saída do banco do mercado espanhol, em parte responsável pelo aumento de imparidades e provisões registadas no exercício de 2020, é uma das questões dos 160 milhões de euros que dividem banco e Fundo de Resolução na última chamada de capital.