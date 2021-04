LG deixa negócio dos telemóveis

Após seis anos de perdas avultadas no seu negócio de fabrico de telemóveis, a coreana LG decidiu abandonar este segmento de mercado, deixando ainda maior espaço para as empresas líderes Samsung e Apple reforçarem o domínio que têm exercido nos últimos anos.

De acordo com a agência Reuters, a LG anunciou, num encontro com analistas, que iria fechar o seu negócio de venda de smartphones a partir do próximo dia 31 de Julho, com os funcionários dedicados a essa área (que representa 7% do volume de negócios da empresa) a serem transferidos para outras áreas. A LG irá continuar a prestar apoio técnico aos clientes e actualizações de software por um período de tempo que variará de continente para continente.

A empresa coreana vinha há já seis anos a registar prejuízos no seu negócio de fabrico e vendas de telemóveis, com as perdas acumuladas durante esse período a ascenderem aos 4,5 mil milhões de dólares (cerca de quatro mil milhões de euros). Neste momento, de acordo com a Reuters, a LG conta com uma quota de 2% no mercado mundial de telemóveis, mas, ainda assim, ocupa posições de relevo em alguns continentes. Na América do Norte, é a terceira marca mais vendida, com cerca de 10% de quota, ao passo que na América Latina está no quinto lugar.

Será especialmente nestes mercados que, agora, se irá assistir a uma luta entre os outros fabricantes para ocupar o lugar que a LG irá deixar vago. De acordo com os analistas, o segmento médio/baixo em que a LG é mais forte dá à também coreana Samsung e às marcas chinesas de telemóveis oportunidade de reforçarem as suas vendas.

Com esta decisão, a LG torna-se na primeira grande fabricante de telemóveis a abandonar o mercado. Outras empresas de relevo, como a Nokia ou a Blackberry também perderam grande parte da sua quota de mercado, mas não desapareceram por completo.