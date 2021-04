Desemprego mantém-se em 6,9%, mas subutilização do trabalho é de 13,9%

A taxa de desemprego manteve-se inalterada em Fevereiro em relação a Janeiro e Dezembro. De acordo com dados publicados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 6,9% da população activa estava desempregada em Fevereiro.

O indicador compara com uma taxa de 7,2% três meses antes (Novembro passado) e com uma taxa de 6,5% um ano antes (Fevereiro de 2020, antes da pandemia em Portugal).

As estatísticas divulgadas pelo INE, relativas a Fevereiro, são provisórias e ainda podem sofrer alterações.

Apesar da manutenção do nível de desemprego — numa altura em que muitos trabalhadores estão em layoff e outros com apoio à redução da actividade —, a taxa subutilização de trabalho aproxima-se dos 14%.

Além de incluir a população desempregada, este indicador contabiliza o número de trabalhadores a tempo parcial (uma forma de medir o subemprego), o número de pessoas inactivas à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar, bem como o número de pessoas inactivas disponíveis mas que não procuram emprego.

Em Fevereiro, a taxa subutilização do trabalho era de 13,9%, valor superior em 0,1 ponto percentual ao de Janeiro, mês em que o país regressou a um novo confinamento com encerramento de estabelecimentos e suspensão de actividades. Ainda assim, este indicador está 0,1 ponto percentual abaixo do valor de três meses antes (Novembro), mas já é “superior em 1,2 pontos percentuais ao do Fevereiro de 2020”, indica o INE.

Em Fevereiro de 2021 havia 344,2 mil pessoas desempregadas (dos 16 aos 74 anos), dos quais 174,9 mil são mulheres e 169,3 mil são homens.

Em termos absolutos, o número de cidadãos oficialmente contabilizados como desempregados diminuiu 0,3% (havia 345,2 mil em Janeiro), mas, face ao período homólogo, a diferença é de 12,7 mil pessoas (331,5 mil desempregados em Fevereiro de 2020).

Dos 344,2 mil desempregados, 275,3 mil são adultos (dos 25 aos 74 anos) e 68,9 mil são jovens (dos 16 aos 24 anos).

A população contabilizada no indicador da subutilização do trabalho é de 733,5 mil. O número aumentou em 6,7 mil pessoas de Janeiro para Fevereiro e de 63,2 mil (ou seja, de 9,4%) relativamente a Fevereiro do ano passado.

Além dos 344,2 mil desempregados, somam-se 141,2 mil trabalhadores a tempo parcial, 32,8 mil inactivos à procura de emprego mas não disponíveis, e 215,3 mil inactivos disponíveis.