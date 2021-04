Bancos compensam travão parlamentar no MB Way com subida de comissões

O ano de 2021 arrancou com uma redução significativa das comissões cobradas nas transferências por MB Way - que, depois de nascerem gratuitas e passarem a ter custos, foram travadas pelo Parlamento a partir de Janeiro. Mas esta limitação, feita através de uma intervenção legislativa, das comissões nas operações realizadas através da aplicação para telemóveis (e de outro tipo de serviços) foi imediatamente compensada ou mesmo antecipada pela criação ou agravamento de outros custos bancários. É o caso das transferências realizadas pela Internet, que em 2021 já foram agravadas por dois grandes bancos, numa altura em que as compras online ganham cada vez maior relevância.