Vasco Pascoal e Miguel Deus a duas vitórias do quadro principal

A dupla portuguesa de padel já venceu quatro partidas no Adeslas Madrid Open 2021, o primeiro torneio do Word Padel Tour 2021.

O torneio inaugural do World Padel Tour, o mais importante circuito mundial de padel, não podia estar a começar melhor para Vasco Pascoal e Miguel Deus. Os dois jogadores portugueses iniciaram no domingo a pré-qualificação do Adeslas Madrid Open 2021 e, após quatro triunfos, estão a duas vitórias de entrarem no quadro principal da competição.

A parceria entre Vasco Pascoal, campeão nacional em 2020 ao lado de Diogo Rocha, e Miguel Deus, que está a fazer em Madrid a estreia no WPT, está a revelar-se muito bem-sucedida.

Os dois portugueses começaram por vencer no domingo as duas primeiras rondas da pré-qualificação contra Federico Mouriño/Raul Lopez (6-3 e 6-2) e Luis Carballo/Pedro Amaya (6-3 e 6-4), e, já na manhã desta segunda-feira, garantiram o apuramento para o qualifying, derrotando Juanlu Gonzalez/David Fernandes, novamente por 6-3 e 6-4.

Os rivais seguintes foram Matías Artuso e Mario Hernández, espanhóis que conseguiram ser os primeiros a vencerem um set aos portugueses, mas Pascoal e Deus acabaram por assegurar mais uma vitória, num jogo equilibrado: 7-6, 4-6 e 6-4.

Com o excelente percurso até ao momento, Vasco Pascoal e Miguel Deus estão a apenas dois triunfos de assegurarem um lugar no quadro principal, onde teriam como rivais outras dupla apurada via qualificação, mas para isso terão que começar por derrotar na manhã desta terça-feira uma dupla espanhola difícil: Miguel Diez e Iván del Campo, os terceiros cabeças-de-série do qualifying.

Ao contrário de Miguel, o irmão Nuno Deus foi afastado logo no primeiro jogo. No domingo, o jogador lisboeta competiu com experiente espanhol Guillermo Casal, mas foi eliminado por Adriá Mercadal e Jesús Bohorquez com um duplo 6-4.

Já Diogo Rocha surgiu ao lado do catalão Javier Redondo como 4.ºs cabeças de série na pré-qualificação, mas, na segunda ronda, após vencer o primeiro set (7-6) contra Boris García e Ferrán Gómez, o campeão nacional perdeu o segundo tie-break (6-7) e, no parcial decisivo, voltou a sair derrotado, desta vez por 6-2.

No quadro feminino, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, as duas melhores jogadoras portuguesas, têm o estatuto de cabeças-de-série e entrada directa para os 16-avos-de-final (a estreia de ambas será na quarta-feira), mas as três padelistas nacionais que disputaram as pré-qualificações caíram todas na primeira ronda.

Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro voltaram a estar lado a lado no circuito mundial e tiveram um desafio difícil na estreia em 2021, e foram batidas por duas italianas do “top 100”: Carlotta Vannicelli e Carolina Gallorini venceram as portuguesas, por 6-4 e 6-2.

Menos rotinada no WPT, a portuense Catarina Vilela jogou com a mexicana Ana María Cabrejas Ruiz (97.º), mas foi derrotada por Marta Borrero e Alba Rodríguez, duas espanholas com melhor ranking, com os parciais de 6-4 e 6-2.