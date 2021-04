Sp. Braga vence em Faro com golo nos descontos

O Sp. Braga bateu esta segunda-feira, por 1-2, o Farense, em partida referente à 25.ª jornada da I Liga, disputada em Faro, com Sporar (90+1') a marcar o golo decisivo de um encontro que manteve os algarvios na antepenúltima posição, com 22 pontos, e permitiu o regresso dos minhotos às vitórias, depois de terem caído do segundo para o quarto lugar em duas rondas.

Matheus evitou, no final, o segundo golo do Farense, com dupla defesa crucial sobre a linha, acabando os minhotos a marcarem já depois dos 90 minutos, em lance confuso, com Gaitán a falhar após investida de Galeno e Sporar a marcar, a dois tempos, após ressalto na barra, e a garantir os três pontos.

Depois de uma entrada em que o Farense conseguiu conter o ímpeto dos bracarenses e criar, inclusive, as melhores situações de golo, a que Matheus respondeu com um par de defesas decisivas, o Sp. Braga chegou à vantagem por intermédio de Al Musrati (29'), em lance de bola parada. João Novais apontou o canto e o internacional líbio marcou de cabeça, repetindo-se a história da primeira volta. O canto resultara do primeiro grande lance de perigo dos visitantes, a aproveitarem um ressalto infeliz quando Eduardo Mancha tentava sair a jorgar, criando uma situação salva por Sandro Martins.

Não tardaria a resposta do Farense, que igualou cinco minutos depois, também na sequência de um canto em que Pedro Henrique surpreendeu a defesa e o próprio guarda-redes, surgindo mais forte nas costas de Borja e Galeno a cabecear para o fundo da baliza.

O jogo estava aberto e Ricardo Horta desperdiçou a melhor ocasião da primeira parte, rematando ao lado praticamente no minuto seguinte.

O treinador do Farense foi para o intervalo depois de uma substituição forçada, com a saída de Fabrício Isidoro a implicar ajustes, e uma dúvida face às queixas de Pedro Henrique. O avançado brasileiro e autor do golo dos algarvios regressou na segunda parte, mas os problemas transferiram-se para o sector mais recuado, com o Sp. Braga a criar mais e melhores situações de perigo e com Al Musrati a ameaçar marcar de novo.

O Farense não se deixou intimidar e foi à procura da segunda vitória em casa, a primeira desde a chegada de Jorge Costa ao comando técnico da equipa, sempre com Ryan Gauld a criar problemas a Matheus.

A intensidade não baixava e Beto revelava-se determinante na fase em que as acelerações e repentismo de Galeno acentuaram a permeabilidade da defesa algarvia, colocada verdadeiramente à prova depois das entradas de Gaitán e Sporar, por troca com Piazón e Abel Ruíz.

Carlos Carvalhal tentou uma última cartada, com André Horta a render Novais, mas o período que se seguiu foi de maior domínio do Farense, que só não chegou ao segundo golo à entrada dos últimos dez minutos porque Matheus negou o golo a Pedro Henrique ainda antes de fazer a defesa da tarde e deixar a decisão nos pés de Sporar.