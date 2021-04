Bino substitui João Henriques como treinador do V. Guimarães

Vimaranenses rescindiram com o técnico principal, depois da derrota sofrida diante do Tondela.

João Henriques já não é o treinador do V. Guimarães. O técnico, de 48 anos, abandonou o clube na sequência de mais uma derrota no campeonato, desta feita sofrida às mãos do Tondela, deixando os minhotos mais longe do acesso às competições europeias.

“A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD anuncia que João Henriques deixa a liderança da equipa principal de futebol e que o comando técnico passa a ser assumido por Bino Maçães com efeitos imediatos”, informou a direcção do clube, em comunicado.

? Bino assume o comando da equipa principal do Vitória SC.



Depois de ter substituído Tiago Mendes logo no arranque da temporada, João Henriques não conseguiu alcançar continuidade nos resultados da equipa, despedindo-se de Guimarães com apenas nove vitórias em 25 jogos (somou ainda seis empates e 10 derrotas).

De resto, o novo técnico dos minhotos, que liderava a equipa B do Vitória desde a época passada, já conduziu a sessão de treino desta segunda-feira, com vista a preparar a deslocação ao Algarve para defrontar o Portimonense, na próxima sexta-feira.