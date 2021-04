A viagem de Eric André e Lil Rel Howery

Chris e Bud são dois amigos que não conseguem passar da cepa torta decidem ir de Miami até Nova Iorque. A missão? Ir ter com o amor de infância de Chris, que ele não vê há anos e mal se lembra dele, para este se declarar a ela e viverem felizes para sempre. Para tal, roubam o carro da irmã de Bud, que está na prisão e nunca irá descobrir. Só que ela foge da prisão e vai atrás deles à procura do seu carro cor-de-rosa a que chamou “Bad Bitch”.

É esta a premissa, não muito entusiasmante, de Bad Trip, um filme de Kitao Sakurai que saiu no final de Março e rapidamente se tornou grandes êxitos da Netflix à escala mundial – tirando, parece, Portugal, onde não tem andado no top dos 10 mais vistos –, isto a crer na própria plataforma de streaming. Só que não é bem só isso. Para começar, os protagonistas, personagens de ficção, são postos no mundo real – pré-Covid, obviamente –, a interagir com pessoas a sério que não sabem que é um filme. São apanhados, mas a ideia não é humilhar ninguém a não ser os próprios protagonistas.

Bad Trip vai assim beber ao espírito de Jackass, com peripécias estúpidas e perigosas, e ao trabalho de Sacha Baron Cohen, na forma como interage com a realidade. Aliás, Jeff Tremaine, co-criador e realizador de Jackass, é produtor executivo aqui, e Baron Cohen foi consultado antes do resultado final. Mas é algo que reflecte a personalidade de André. Ao mesmo tempo, a história da paixão seguida pela América fora é uma paródia de comédias românticas e dos grandes gestos de amor que nelas aparecem, com direito a número musical e tudo.

Esta bizarria popular que é Bad Trip é co-escrita e protagonizada por Eric André, a força anárquica da comédia que tem o seu próprio especial de comédia na Netflix e é a cara por detrás do anti-talk show da Adult Swim The Eric Andre Show, em que cada episódio é realizado por Sakurai. André faz de Chris, enquanto Lil Rel Howery, que aparecia em The Carmichael Show e depois teve Rel, a sua própria sitcom, e tem feito papéis pequenos em filmes como Foge, de Jordan Peele, ou Judas and the Black Messiah, de Shaka King, é Bud. Atrás deles está, no papel da irmã de Bud, Tiffany Haddish, outra máquina imparável de comédia, que ficou famosa pelo papel em Girls Trip, aqui em modo vilã. Há algumas perguntas que ficam no ar: será que André, Howery e Haddish são assim tão irreconhecíveis? A produção conta que havia um segmento em que Chris Rock fazia de polícia, mas foi cortado porque toda a gente percebeu que era Rock vestido com um uniforme.

Apesar da influência de Baron Cohen, ao contrário de Borat, a ideia aqui não é propriamente pôr a nu (e André põe-se mesmo nu) os preconceitos das pessoas, expondo quão mal reagem quando confrontadas com situações extremas. É precisamente o contrário: encontrar bondade aleatória de estranhos que, quando se cruzam com estas personagens, revelam o melhor delas. Se isto parece demasiado sacarino ou foleiro, fique a saber que este também é um filme com bestialidade, em que os pénis dos dois amigos ficam presos numa armadilha de dedos chinesa. É doce, mas também tremendamente estúpido – no bom sentido –, com escatologia e um fascínio por Loiras à Força, o filme dos irmãos Waynas, à mistura.