Segunda, na TV: Em Parte Incerta e por águas profundas, com Petra e o bando de Ocean

CINEMA

Elysium

AXN, 14h48

Ano de 2159. As diferenças económicas são ultravincadas. Os ricos vivem numa estação espacial com acesso a todos os prazeres; os restantes vivem miseravelmente numa Terra sobrepovoada e à beira do colapso. Não tardará que alguns rebeldes se associem e se insurjam. Escrito e realizado por Neill Blomkamp, Elysium tem Matt Damon à frente de um elenco em que entram também Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna e Wagner Moura.

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas

Fox Movies, 21h15

Em 2001, Steven Soderbergh reinventou Os Onze do Oceano, realizado em 1960 por Lewis Milestone e protagonizado por Frank Sinatra. É a história de um bando de criminosos, encabeçado por Danny Ocean (George Clooney), que decide roubar uma série de casinos em Las Vegas e, de caminho, reconquistar Tess (Julia Roberts), que está noiva do magnata dono dos casinos (Andy Garcia). Brad Pitt e Matt Damon juntam-se ao elenco. Soderbergh prolongou a saga com Ocean's Twelve e Ocean's 13, que também serão emitidos pelo Fox Movies, amanhã e depois, respectivamente, no mesmo horário.

Petra

RTP2, 00h07

Petra (Bárbara Lennie) nunca conheceu o pai nem soube quem ele era. Quando a mãe morre, decide ir à procura dele. A sua busca leva-a até Jaume, um artista cruel, e à sua família. À medida que vai investigando, o passado vai chegando à superfície e cada vez mais mentiras, omissões e más acções vão sendo reveladas. Uma tragédia do catalão Jaime Rosales.

Em Parte Incerta

Fox Movies, 1h14

No dia em que Nick e Amy celebram cinco anos de casamento, ela desaparece. Sob a pressão das investigações policiais e o escrutínio da opinião pública, a relação que todos julgavam perfeita começa a mostrar as suas fraquezas. Apesar de evasivo e pouco emocional nos interrogatórios, Nick declara-se inocente. David Fincher dirige este thriller psicológico que adapta o best-seller homónimo de Gillian Flynn, também responsável pelo argumento. Nos papéis principais surgem Ben Affleck e Rosamund Pike, nomeada para o Óscar de melhor actriz.

MAGAZINE

Visita Guiada

RTP2, 22h48

Que segredos e surpresas esconde a Baixa Pombalina? Dois professores-investigadores, Ana Tostões e Walter Rossa, conduzem a Visita Guiada de hoje. Falam com Paula Moura Pinheiro da história da reconstrução de Lisboa no pós-terramoto de 1775, a que correspondeu aquele que é considerado o primeiro plano urbanístico do mundo contemporâneo.

SÉRIE

The Walking Dead

Fox, 22h15

Fim da décima temporada. Durante uma viagem, Negan (Jeffrey Dean Morgan) consegue ter tempo para reflectir e tomar algumas decisões para o futuro. Eis o mote para o último episódio desta leva – e a ponte para a próxima e derradeira temporada da saga pós-apocalíptica, que tem estreia apontada para o Verão.

DOCUMENTÁRIOS

Antropoceno - A Ascensão dos Humanos

RTP2, 16h03

Estreia. O impacto do ser humano na vida do planeta é o tema explorado nesta mini-série documental. Desenvolve-se em três episódios, para ver hoje, amanhã e depois.

Sylvia: Rasto de Sangue

TVCine Edition, 20h05

Realizado por Saxon Logan, documenta a história da espia Sylvia Raphael (1937-2005). Nasceu e morreu na África do Sul, mas foi em Israel que a sua vida mudou para sempre, ao ingressar e subir na Mossad. É uma narrativa de clandestinidade e violência, com actividade em vários pontos do globo e com passagem, nos anos 1970, pelo sistema prisional norueguês, onde cumpriu pena por homicídio e outros crimes.

Águas Profundas com Jeremy Wade

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo. Depois de Grandes Rios e Mistérios das Profundezas, o biólogo Jeremy Wade regressa à grelha do Discovery com este mergulho em Águas Profundas. Desta vez, é anfitrião de um programa que investiga enigmas subaquáticos como o desaparecimento súbito de espécies ou o avistamento de criaturas desconhecidas, sempre com a ajuda de especialistas.