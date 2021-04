Uma quebra de 77%: a pandemia arrasou o número de visitantes dos museus em todo o mundo

Em 2020, os principais museus perderam 77% dos seus visitantes. E o efeito sentiu-se um pouco por todo o mundo, esvaziando, em Paris, a sala da Mona Lisa e, nos Estados Unidos, aproximando drasticamente, em número de frequentadores, gigantes como o Metropolitan Museum de Nova Iorque e ilustres desconhecidos do público global como a Biblioteca, Museu de Arte e Jardim Botânico Huntington em San Marino, na Califórnia. Num ano em que os museus estiveram encerrados, em média, por 145 dias e a frequência de espaços fechados se tornou potencialmente problemática, ter um jardim fez a diferença.

Esta segunda-feira é dia de reabertura de portas para os museus portugueses, após mais um confinamento devido à covid-19. E a pandemia é, claro, o factor que explica os números esmagadores revelados pelo Art Newspaper sobre o último ano. Mais de 280 instituições responderam ao pedido de dados desta publicação especializada, o que permitiu não só tirar conclusões sobre a média de dias de encerramento devido ao efeito do novo coronavírus, mas também somá-los para um retrato global da supressão da experiência museológica: ao todo, foram 41 mil dias sem museus, tendo-se portanto perdido, como a publicação ilustra, “mais de um século de visitas a museus”. Antes da covid-19, os museus analisados reuniam 230 milhões de visitas; em 2020, não ultrapassaram os 54 milhões.

Foto No Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã tornou-se centro de vacinação Pilar Olivares/REUTERS

No top 100 dos museus mais visitados em 2020, as alterações em relação aos anos anteriores são quase imperceptíveis. O Louvre continuou a ser o mais popular do mundo, seguido do Museu Nacional da China, da Tate Modern (Londres, Reino Unido). Também os Museus do Vaticano, o British Museum, o Rainha Sofia (Madrid, Espanha), o Metropolitan, a National Gallery de Londres e o Museu Estadual Russo de São Petersburgo se mantêm no topo do ranking.

Mas os números de visitantes aparecem acompanhados do volume de dias de encerramento e da percentagem de quebra que cada instituição sofreu em relação a 2019, ano em que tudo parecia de vento em popa e se mantinha a tendência de crescimento nas visitas dos museus. O Louvre teve menos 72% de entradas (2,7 milhões contra 9,6 milhões no ano anterior), e a National Gallery, o Metropolitan ou os Museus do Vaticano mais de 80% de quebra. Na instituição que lidera a lista, as portas fechadas durante 150 dias significaram perdas de cerca de 90 milhões de euros.

O único museu português no top 100, o Museu Colecção Berardo, em Lisboa, ocupa a 72.ª posição da lista, com cerca de 317 mil visitantes registados, uma perda de 70% em relação a 2019. Dados recentes do Observatório Português de Actividades Culturais (OPAC) mostram que os 660 museus portugueses perderam em 2019 entre 70 e 80% dos visitantes devido às restrições motivadas pela pandemia, e que muita dessa quebra se deve à ausência de turistas. Desde 2015, segundo José Soares Neves, presidente do OPAC, aqueles são a maioria do público dos museus nacionais. Entre os museus, monumentos e palácios tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural (25 instituições), passou-se de 4,8 milhões de visitantes em 2019 para cerca de 1,3 milhões em 2020.

O Brasil foi o país em que os museus estiveram fechados por mais tempo, segundo os dados das 19 instituições auscultadas pelo Art Newspaper. A média foi de 203 dias de paralisação, com as perdas na afluência de público a situarem-se entre os 45% do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e os 81% do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

Se a Europa perdeu 59 milhões de visitantes nos seus principais museus – que em 2019 haviam chamado cerca de 83 milhões de pessoas –, nos EUA as perdas foram igualmente esmagadoras, mas desiguais consoante a região do país. Muitos museus de Nova Iorque fecharam mais de seis meses e a Califórnia também foi muito rigorosa na sua política de confinamento, o que se traduziu igualmente em muitos meses de portas cerradas. Mas dois museus californianos conseguiram a proeza de amortecer a quebra do seu número de ingressos num ano que o Art Newspaper considera “o grande equalizador”, pela forma como aproximou o número de visitantes de diferentes instituições. Foram eles a Biblioteca, Museu de Arte e Jardim Botânico Huntington, que, ao abrir os seus jardins a 1 de Julho de 202o, teve 547.500 visitantes (menos 66% do que em 2019) e o Crystal Bridges Museum of American Art, em Bentonville, no Arkansas, com 353.123 visitantes (só menos 50% do que no ano anterior).

Entre os países menos afectados pelo efeito covid-19 estão a Nova Zelândia, que conseguiu fechar os seus museus por menos tempo e não comprimir de forma tão severa as suas lotações após a reabertura, assim reduzindo as perdas de instituições como a Christchurch Art Gallery Te Puna o Waiwhetū, que teve apenas 28% de visitas a menos.

Um dos museus mais visitados do mundo que menos sofreu o impacto da pandemia foi o 21st Century Museum of Contemporary Art, em Kanazawa, no Japão, o nono mais popular da lista, que perdeu 63% de visitas. O número dois da lista, o Museu Nacional da China, é um exemplo de como a capacidade dos museus após a sua reabertura afecta a afluência.

No Reino Unido, a reabertura de museus e galerias está agendada para 17 de Maio. Tal como em França, na Itália ou em Nova Iorque, uma grande fatia dos visitantes sai do bolo do turismo, que continuará fortemente condicionado: o British Museum, por exemplo, contabilizou que 77% dos seus visitantes no ano fiscal de 2019/20 foram estrangeiros. Na semana passada, o responsável pela Association of Leading Visitor Attractions, que representa os museus e monumentos mais populares do Reino Unido, convidou os britânicos a voltarem a estes equipamentos culturais e, na mesma penada, tentou pintar o cenário da pandemia na cultura com uma cor mais alegre. “Cultura sem multidões”, apregoou Bernard Donoghue, promovendo o actual momento como uma oportunidade única para visitar espaços habitualmente sobrelotados sem hordas de turistas.