O Museu Nacional da Música instala-se em Mafra para cumprir o seu potencial

Será como que uma travessia. Um longo corredor, pontuado por vários momentos: activos, ou seja, de interacção com os instrumentos; de contemplação, quer do espólio exposto, quer do espaço monumental que o acolhe; e “momentos altos”, como o da sala que acolhe os tesouros nacionais e que será também palco para concertos. Quando, daqui a dois anos, os primeiros visitantes entrarem no novo Museu Nacional da Música, no Palácio Nacional de Mafra, será isso que encontrarão. Na apresentação que teve lugar na manhã desta segunda-feira, na biblioteca do palácio, assim o descreveram os representantes dos gabinetes de arquitectura Site Specific Arquitectura e P06 Atelier, autores do projecto vencedor do concurso público para a instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra.