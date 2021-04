De D. Manuel I e D. Maria II a Ai Weiwei e à Rádio Estação: é tempo de regressar aos museus e outros espaços de artes

A precaução e a incerteza marcam ainda a agenda dos museus, monumentos, palácios e galerias que estão autorizados a reabrir esta segunda-feira, seguindo o calendário estipulado pelo Governo para o desconfinamento das artes. Ainda que o quadro sanitário no país seja positivo, o agravamento da situação pandémica em vários sítios da Europa aconselha alguma moderação e, por essa razão, muitas instituições optaram por deixar as suas apostas para mais tarde, retomando e prolongando por agora as exposições que vinham de antes do dia 15 de Janeiro.