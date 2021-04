A caminho dos Óscares, guilda dos actores escolhe Os 7 de Chicago, Chadwick Boseman, Viola Davis e a diversidade

O que significa uma vitória nos prémios do Screen Actors Guild? Para já, que pela primeira vez um serviço de streaming obteve a mais importante distinção em jogo e que nenhum dos actores vencedores é branco. Para os Óscares, é fazer as contas. Ou não.

O caminho parece longo (e é) e as possibilidades parecem alargar-se (talvez). A 20 dias dos Óscares, a Guilda dos Actores (Screen Actors Guild, SAG na sigla inglesa original) escolheu os seus eleitos nesta que se configura como a mais longa temporada de prémios da história do cinema. E os eleitos são Os 7 de Chicago, como filme com Melhor Elenco, Chadwick Boseman e Viola Davis como melhores actores principais, e Youn Yuh-jung e Daniel Kaluuya como melhores intérpretes secundários. Nenhum dos actores é branco, uma alínea histórica nos registos do sindicato. Na televisão, The Crown e Schitt’s Creek continuam na sua senda de vitórias.

Os prémios das guildas (os sindicatos dos grupos profissionais de Hollywood) são um convite anual a jogar o jogo das probabilidades, a adivinhar como tais e tais escolhas se traduzirão (ou não) em prémios na noite da entrega dos Óscares. Num ano atípico a todos os níveis no que toca ao sector do cinema, este exercício de leitura nas folhas de chá adensa-se e complexifica-se. E mais ainda quando os sinais emitidos por argumentistas, produtores e actores parecem apontar em sentidos diferentes. Borat, O Filme Seguinte e Uma Rapariga Promissora saíram impulsionados pela guilda dos argumentistas, Nomadland – Sobreviver na América foi o filme bafejado pelos produtores. Agora os actores, que representam o mais numeroso grupo de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (com 14% dos membros), viraram-se noutra direcção: Os 7 de Chicago, o filme Paramount/Netflix de Aaron Sorkin

Foto Simone Ledward Boseman, viúva de Chadwick Boseman, aceita o prémio em seu nome SAG/Reuters

O que é que isso significa? Em primeiro lugar, que é primeira vez que um serviço de streaming arrebata o prémio do sindicato. Em segundo lugar, os números, sempre os números a ganharem protagonismo na corrida da temporada de prémios (o filme mais nomeado, o número de actores não-brancos na corrida, quantas estatuetas arrecadou um título...). E os números podem ser lidos de perto ou de meia distância.

Foto Ethan Hawke foi um dos apresentadores da cerimónia virtual SAG/Reuters

Nos últimos dez anos, o prémio de Melhor Actuação por um Elenco num Filme (o galardão máximo entregue pelo SAG) coincidiu cinco vezes com o Óscar de Melhor Filme. Mas, se considerarmos o último quartel de século, o prémio dos actores só adivinhou 12 vezes o prémio mais desejado da indústria norte-americana.

O especialista em prémios Scott Feinberg assinala na revista Hollywood Reporter dois simples factos que podem pôr as coisas em perspectiva, com ou sem estatísticas. “Alguns votantes do SAG tratam o prémio de melhor elenco como uma forma de reconhecer aquele que consideram ser o melhor filme, enquanto outros o usam para reconhecer o que consideram ser o elenco alargado mais coeso”; Nomadland, recorda depois, não estava nomeado para o prémio de Melhor Actuação por um Elenco num Filme, uma vez que é dominado pelo protagonismo de Frances McDormand. Mas no ano passado os actores previram correctamente aquele que viria a ser um surpreendente Óscar de Melhor Filme para Parasitas, contrariando o percurso em crescendo de 1917, de Sam Mendes, rumo aos prémios da Academia. O prémio de elenco foi de resto entregue noutros anos a filmes igualmente inesperados, como Colisão em 2005 ou A Paixão de Shakespeare em 1998.

Foto Viola Davis ao receber o prémio SAG/Reuters

Posto isto, os galardões individuais do sindicato dos actores têm peso de augúrio para os Óscares e confirmaram desta feita o favoritismo de Chadwick Boseman, que morreu em Agosto de 2020. O actor afro-americano foi distinguido pelo seu papel em Ma Rainey: A Mãe do Blues – filme Netflix pelo qual Viola Davis foi também premiada na madrugada desta segunda-feira. Ambos estão nomeados para o Óscar e, se Boseman parece ter a vitória póstuma garantida, Davis compete com as favoritas Frances McDormand e Carey Mulligan (Uma Miúda com Potencial). Nas actuações secundárias, foram premiados Daniel Kaluuya por Judas and The Black Messiah e a primeira sul-coreana nomeada para um Óscar de actuação, Youn Yuh-jung, de 73 anos, por Minari. Nenhum dos premiados é branco, o que, a repetir-se na noite dos Óscares (há um ano houve coincidência entre SAG e Academia), será histórico.

Dos filmes premiados pelos actores, estão disponíveis em serviços de streaming Os 7 de Chicago e Ma Rainey: A Mãe do Blues (ambos Netflix); Judas and The Black Messiah não tem ainda estreia prevista em Portugal e Minari deve estrear-se a 13 de Maio nos cinemas. Alguns dos outros nomeados para os Óscares estão entretanto a caminho dos cinemas portugueses, como Uma Miúda com Potencial (29 de Abril), Minari (13 de Maio) ou Nomadland (19 de Abril).

Numa cerimónia diferente, como tem sido apanágio desta temporada de prémios 2020-2021 (os produtores da gala optaram por gravar o evento, que não teve anfitrião mas contou com apresentadores como Riz Ahmed, Josh Gad ou Rita Moreno), também foram entregues prémios para televisão. Na categoria de série dramática, saíram galardoados Jason Bateman (Ozark, da Netflix) e Gillian Anderson (The Crown, também da Netflix); na categoria de série de comédia, os premiados foram Jason Sudeikis (Ted Lasso, da Apple TV+) e Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, da TVCine em Portugal). Anya Taylor-Joy foi votada a melhor actriz numa minisérie ou num telefilme por Queen’s Gambit (Netflix), Mark Rufallo venceu o prémio simétrico pelo seu papel em I Know This Much Is True (HBO). Os prémios de Melhor Elenco numa Série Dramática ou de Comédia foram para a quarta temporada de The Crown e para a última temporada de Schitt’s Creek, respectivamente.