Vacinas de ARN-mensageiro parecem evitar transmissão da covid-19 entre as pessoas

Logo após a toma da primeira dose da vacina contra a covid-19, as vacinas de ARN-mensageiro, como as produzidas pela Pfizer-BioNtech e pela Moderna, começam a cortar nas hipóteses de a pessoa ser infectada pelo novo coronavírus. Ou, se tiver sido infectada, a carga viral reduz-se de forma significativa a partir do 12.º dia da inoculação – é isso que começam a demonstrar estudos feitos epidemiológicos feitos com dados colhidos no mundo real, com pessoas que foram realmente vacinadas.

Quer isto dizer que já há resposta para a pergunta que vale muitos milhões de dólares – as vacinas contra a covid-19 impedem a transmissão do SARS-CoV-2 entre nós, além de nos protegerem individualmente de ficarmos com uma forma grave da doença e de sermos hospitalizados?

A directora dos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças (CDC), Rochelle Walensky, teve de fazer uns passos atrás na semana passada, depois de ter feito declarações demasiado entusiasmadas numa entrevista na MSNBC, a Rachel Maddow, dizendo que havia dados que sugeriam que as pessoas vacinadas nunca ficariam infectadas ou transmitiriam o coronavírus a outras.

Rochelle Walensky estava a comentar um estudo dos CDC, publicado no boletim Morbidity and Mortality Weekly Report, que mostrava que a toma de uma dose das vacinas de ARN-mensageiro mostrava uma eficácia de 80% a evitar a infecção, e que duas doses tinham uma eficácia de 90%.

Este estudo é parte um conjunto crescente de provas de que as vacinas contra a covid-19, pelo menos as que usam a tecnologia de ARN, reduzem o risco de ficar doente mas também evitam a contaminação. “Se não ficar infectado, não posso infectar mais ninguém, o que significa que as vacinas podem reduzir a transmissão do vírus, bem como os casos de doença”, comentou Marm Kilpatrick, investigador de doenças infecciosas da Universidade de Califórnia em Santa Cruz, que não esteve envolvido no estudo publicado no Morbidity and Mortality Weekly Report, citado pela revista Science News.

Cerca de 4000 profissionais de saúde em seis estados norte-americanos participaram no estudo, feito por investigadores dos CDC. Entre 14 de Dezembro e 13 de Março, fizeram testes semanais para verificar se estavam infectados. Após a vacinação, tanto o número de casos sintomáticos como assintomáticos caiu, embora uma reduzida quantidade de pessoas vacinadas ainda assim tenha contraído o coronavírus.

Outra contribuição que aponta para que a vacinação reduz as possibilidades de o vírus se transmitir e infectar mais pessoas foi o estudo de cientistas israelitas, publicado na revista Nature Medicine, que concluiu que a vacina da BioNtech-Pfizer pode reduzir a carga viral se for administrada no início da infecção e assim suprimir a transmissão do vírus a mais pessoas. O estudo foi feito durante uma altura em que havia muitos casos de covid-19 em Israel, e verificaram que esse efeito de redução da carga viral em pessoas infectadas começa a verificar-se cerca de 12 dias após a toma da primeira dose da vacina e em infecções que ocorrem entre 12 a 37 dias após a primeira dose.

“Esta carga viral reduzida sugere um nível potencialmente mais baixo de capacidade de infectar”, escreve a equipa que fez o estudo, que teve como principais autores Matan Levine-Tiefenbrun e Idan Yelin, da Faculdade de Biologia do Instituto de Tecnologia de Israel-Technion, em Haifa.

Mas tudo isto são “sugestões” de que as vacinas possam ter estes níveis de eficácia, como dizem os cientistas, não são ainda provas certas – por isso a directora dos CDC teve de corrigir o entusiasmo com que falou do estudo sobre as vacinas de ARN. Walensky foi criticada por outros cientistas, que notaram que a investigação actual ainda não é suficiente para se poder dizer que as pessoas vacinadas não podem espalhar o SARS-CoV-2 a outras pessoas. “A dra. Walesnky falou de forma geral na entrevista. É possível que algumas pessoas que estejam completamente vacinadas possam ter covid-19. Não há provas claras sobre se podem transmitir o vírus a outras pessoas. Continuamos a avaliar a evidência”, disse ao New York Times um porta-voz dos CDC.

Manter os gestos barreira, como usar máscaras, lavar as mãos e manter o distanciamento continuam a ser fundamentais – como a própria directora dos CDC frisou na entrevista e numa intervenção na Casa Branca, em falou sobre o risco iminente de uma nova onda de infecções pelo coronavírus, se começarem a ser relaxadas estas medidas de protecção. “Neste momento, estou assustada, com um sentimento da possibilidade de um desastre iminente”, ao ver que o número de casos está outra vez a aumentar a nível nacional nos EUA, disse Rochelle Walensky, citada por vários media norte-americanos.