Cerca de 40 mil crianças e adolescentes nos EUA terão perdido pais devido à covid-19

Estima-se que cerca de 40.000 crianças e adolescentes nos Estados Unidos tenham perdido um dos seus pais devido à covid-19 desde Fevereiro de 2020. Estes foram os resultados de uma investigação de uma equipa de cientistas dos Estados Unidos e do Canadá publicada esta segunda-feira na revista JAMA Pediatrics. O mesmo grupo chama a atenção que essas crianças e adolescentes precisarão de apoio imediato. De outra forma, poderão ficar com traumas e problemas económicos.

Para este trabalho, a equipa usou um modelo estatístico e viu que a cada 13 mortes relacionadas com a covid-19 uma criança perdeu um dos seus pais. Calcula-se que entre 37.300 e 43.000 crianças e adolescentes terão sido afectados nos Estados Unidos entre Fevereiro de 2020 e Março de 2021. Três quartos terão sido adolescentes.

“Quando pensamos na mortalidade da covid-19, muita da discussão foca-se no facto de adultos mais velhos serem populações de grande risco. Cerca de 81% das mortes têm sido na faixa etária dos 65 e mais velhos, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos”, indica Ashton Verdery, analista de dados sociais do Departamento de Sociologia e Criminologia da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e um dos autores do estudo. Contudo, o analista destaca que as restantes mortes acontecem em pessoas com menos de 65 anos, sendo que 15% delas são em pessoas na casa dos 50 e início dos 60, e 3% na faixa dos 40 anos. “Nestes grupos mais novos, números substanciais de pessoas têm filhos.”

Através do modelo estatístico, também se verificou que a perda de um dos pais foi “mais grave” nas famílias da população negra, refere-se num comunicado sobre o trabalho. A equipa estima que 20% das crianças que perderam um dos pais eram negros, sendo que apenas 14% das crianças nos Estados Unidos são negras. Calculou-se ainda que as mortes de pais devido à covid-19 aumentarão os casos de luto de filhos no país de 18% (o que acontece num ano normal) para 20%. A investigação abrangeu todos os estados dos EUA.

Ashton Verdery diz que, por agora, não tem dados para outros países, incluindo Portugal. “Mas estamos a trabalhar para que possamos vir a acompanhar outros países”, adiantou ao PÚBLICO.

Perante os resultados da sua investigação, a equipa alerta que as crianças que perdem os seus pais têm um risco maior de vir a ter um conjunto de problemas, como luto prolongado e traumático, depressão, baixo nível de escolaridade, insegurança económica, morte acidental e suicídio. Por isso, sugere-se que estas crianças e adolescentes devem ter ajuda imediata e que isso deve vir de um esforço nacional.

Para já, Ashton Verdery aconselha que essas crianças sejam acompanhadas por psicólogos e orientadores das suas escolas e comunidades. A médio prazo, devem ter apoios dos serviços de segurança social. “Investigações mostram que apenas metade das crianças elegíveis está a usufruir destes programas em circunstâncias normais, mas que aquelas que estão ficam muito melhor”, refere o investigador. Desta forma, sugere que se alargue a elegibilidade destes programas.

Além de tudo isso, no comunicado, a equipa destaca que durante a pandemia as crianças que têm de fazer luto atravessam grandes desafios: estão mais isoladas socialmente ou os recursos económicos mais limitados poderão fazer com que tenham acesso a certas fontes de apoio. Pode ainda faltar a ajuda essencial dos professores: “Os professores são um recurso vital ao nível da identificação e da ajuda de crianças em risco. Torna-se mais difícil fazer isso se estiverem a trabalhar remotamente ou sobrecarregados”, sublinha Ashton Verdery.