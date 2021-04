Tem visto pardais por aí? Voluntários ajudam a traçar o retrato das nossas aves comuns

Assim que se abandona o carro, a manhã quente e de céu algo poeirento enche-se de um chilreio animado. O que é? “É uma escrevedeira-de-garganta-preta [Emberiza cirlus]”, responde Carlos Santo, sem precisar de pensar muito. E onde é que ela está? “Está a cantar no ar. Nas estepes, como chamamos a estas zonas, elas cantam sobretudo no ar. Quando estão no chão, muitas vezes nem se vêem”, conta o biólogo, que é um dos voluntários que, anualmente, contribui para a realização do Censo de Aves Comuns (CAC), organizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Ele está a decorrer até 15 de Junho e mais olhos e ouvidos treinados são sempre bem-vindos, reconhece o responsável pelo projecto, Hany Alonso.