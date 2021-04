Ester, doente de Alzheimer, vai regressar à rotina. Mas muito do que perdeu já não volta

É já esta segunda-feira que os centros de dia voltam a abrir. E Helena Teixeira repetirá os mesmos passos do ano passado, quando o centro de dia onde a mãe, que sofre de demência, passa algumas umas horas reabriu após o primeiro confinamento. Dará a Helena tempo para descansar e à mãe algo tão importante que a pandemia lhe tirou: as rotinas essenciais para manter o equilíbrio mental e físico. Profissionais e famílias aguardam com expectativa a implementação dos Planos Regionais de Saúde para a Demência e pede-se um equilíbrio entre as medidas de protecção da saúde pública e a resposta a estes doentes.