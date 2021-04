Covid-19 em Portugal: mais quatro mortes e 193 casos

Portugal registou mais quatro mortes e 193 novos casos de covid-19 no sábado. No total, desde o início da pandemia, o país soma 823.335 casos confirmados e 16.879 vítimas mortais, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.

Os dados da DGS dão ainda conta de 517 internamentos, 117 destes em Unidades de Cuidados Intensivos.

Há também a reportar mais 349 doentes recuperados, num total de 780.322 pessoas recuperadas da doença desde Março de 2020.

De acordo com a DGS, os valores da matriz de risco são iguais aos desta sexta-feira uma vez que são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Nesse dia, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade) era de 0,97. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes situava-se nos 65,6 casos de infecção por cada 100.000 habitantes.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o R(t) (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

O decreto-lei que regulamenta a renovação do estado de emergência até 15 de Abril foi publicado no sábado à noite em Diário da República e entra em vigor às 00h desta segunda-feira.