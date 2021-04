O que correu mal?

1. Há dias, uma notícia surpreendente passou quase desapercebida por cá. A Comissão Europeia prepara legislação destinada a vedar ao Reino Unido a participação no desenvolvimento europeu de tecnologia quântica (o novo grande salto na computação) e da investigação espacial, alegando questões de segurança. Os britânicos fazem parte de uma lista que também inclui a China e a Suíça. No acordo de saída, Londres manteve o acesso ao programa de investigação Horizon Europe (o programa de investigação e inovação para 2021-2027). A Comissão alega que a União precisa de manter o controlo sobre a propriedade intelectual em projectos-chave no domínio da segurança e que trabalhar com países como o Reino Unido ou a Suíça coloca um risco inaceitável. O Reino Unido é, como sabemos, um dos países mais avançados no domínio da ciência e tecnologia. Representa quase 40% do investimento europeu em I&D no domínio militar.