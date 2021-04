O partido do actual primeiro-ministro é o favorito à vitória, mas deverá deparar-se com grandes dificuldades para encontrar parceiros de Governo.

As eleições legislativas búlgaras deste domingo ocorrem sob o espectro da aceleração da pandemia da covid-19 no país e do lento processo de vacinação e muito provavelmente vão produzir um cenário de grande fragmentação e uma possível crise de governação.