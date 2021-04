Museu do “Brexit”: eurocépticos pedem um milhão de libras para contar uma “história épica”

Activistas brexiteers lançam projecto dedicado à saída do Reino Unido da UE. Querem impedir que as “lacunas” de informação sobre o processo do “Brexit” sejam “preenchidas com equívocos, notícias falsas e mitos”.

“Ajudem-nos a contar esta história épica”, pede aos britânicos, através do seu novíssimo site, o Museu do “Brexit”, um projecto liderado por activistas e figuras importantes do universo eurocéptico do Reino Unido, que acabou de receber o estatuto de instituição sem fins lucrativos e que pretende angariar cerca de um milhão de libras (1,17 milhões de euros) para explicar e louvar o processo que culminou com a saída do país da União Europeia, no final de Janeiro do ano passado.