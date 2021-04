Miguel Oliveira rodou entre os primeiros mas terminou em 15.º

Miguel Oliveira arrancou muito bem para o Grande Prémio de Doha, no Qatar, saltou da 12.ª posição para o terceiro lugar, mas foi perdendo ritmo ao longo da prova e acabou no 15.º lugar, duas posições abaixo do que alcançara há uma semana neste mesmo circuito. O grande vencedor, foi o francês Fabio Quartararo.

Depois das Ducati terem dominado grande parte da corrida, acabou por ser uma Yamaha a cortar a meta em primeiro lugar, tal como aconteceu na prova de estreia do campeonato, quando venceu o espanhol Maverick Viñales.

Na segunda posição ficou outro francês, Johann Zarco, que bateu o seu companheiro da equipa satélite da Ducati Jorge Martin nos instantes finais.