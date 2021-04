Kane não chegou para colocar Mourinho nos lugares de Champions

Com dois golos do capitão da selecção inglesa, o Tottenham esteve a vencer até aos 85 minutos, mas deixou-se empatar em Newcastle.

Um dia depois de o Chelsea ser atropelado em casa pelo aflito West Bromwich (2-5) e de Diogo Jota mostrar que, tal como já acontece na selecção portuguesa, também já faz a diferença no Liverpool – a avançado bisou no triunfo por 3-0 dos “reds” na casa do Arsenal -, José Mourinho esteve perto de se tornar num dos vencedores da jornada 30 da Premier League, mas o Tottenham deixou fugir, a cinco minutos do fim, dois importantes pontos em Newcastle.

Com as derrotas na véspera do Chelsea e do Leicester (os “foxes” foram batidos em casa pelo City), o Tottenham tinha a oportunidade de igualar os rivais londrinos na quarta posição e de reduzir para cinco a diferente de pontos para o Leicester.

No Saint James Park, contra um Newcastle em crise – a equipa de Steve Bruce é a primeira fora dos lugares de despromoção e soma já sete jornadas sem vitórias -, os “spurs” até começaram mal e um erro na saída de bola dividido entre o lateral Davinson Sánchez e o central Japhet Tanganga resultou num golo fácil do avançado brasileiro Joelinton, aos 28’.

No entanto, o Newcastle nem tempo teve para saborear a vantagem e reajustar a estratégia. Com Harry Kane nos seus dias, o jogo virou por completo em quatro minutos. Entre os 30 e os 34 minutos, o capitão dos londrinos e da selecção inglesa bisou: no primeiro aproveitou o desacerto na defesa contrária; no segundo rematou cruzado e voltou a bater o guarda-redes eslovaco Martin Dúbravka.

Em vantagem, Mourinho procurou gerir a vantagem nos últimos 45 minutos e os “spurs” estiveram por duas vezes perto do terceiro golo, mas numa jogada de contra-ataque, foi o Newcastle que marcou, pelo jovem médio Joe Willock, irmão de Chris Willock, extremo inglês que até à última época era jogador com contrato com o Benfica.

Quem tem ainda um vinculo com os “encarnados” é Carlos Vinícius. Apesar de ter sido substituído em Newcastle ao intervalo, o brasileiro tem conquistado algum estatuto na equipa e foi titular pela segunda vez na Premier League, competição onde pretende continuar a jogar,

Em declarações à imprensa britânica, Vinícius disse acreditar que é possível permanecer em Inglaterra: “Agora que estou aqui, estou a jogar na melhor liga do mundo, num dos melhores clubes do mundo. Se der tudo e trabalhar arduamente, o meu futuro resolve-se sozinho.”

Os adeptos do Tottenham, que na próxima jornada terão um desafio importante com o Manchester United, ficaram ainda a saber neste domingo que vão ser autorizados a assistir à final da Taça da Liga, contra o City. Em comunicado, a FA, entidade que rege o futebol inglês, anunciou que será permitida a presença de público numa das meias-finais da FA Cup (quatro mil espectadores), bem como na final da Taça da Liga (oito mil).