Governo francês admite possibilidade de adiamento de Roland Garros

O ano passado o torneio do Grand Slam foi disputado no final do mês de Setembro e início de Outubro.

A ministra francesa do Desporto admitiu que o adiamento de Roland Garros é novamente uma possibilidade, devido à pandemia de covid-19, depois de no ano passado o Grand Slam parisiense de ténis ter sido disputado fora das datas habituais.

“Estamos em diálogo com a Federação Francesa de Ténis para avaliar se temos de alterar a data para que coincida com a possível retoma da actividade desportiva e dos grandes acontecimentos”, indicou Roxana Maracineanu na noite de sábado, em entrevista à France Info.

Roland Garros está actualmente programado entre 17 de Maio e 6 de Junho, coincidindo com aquelas que são as suas datas habituais no calendário do ténis.

“Neste momento, embora o desporto de alto nível tenha sido preservado, tentamos limitar o risco de aglomerados, de propagação do vírus no desporto profissional”, justificou a ministra.

No ano passado, o major francês foi adiado devido à pandemia de covid-19, tendo decorrido entre 27 de Setembro e 11 de Outubro, com um máximo de 1000 espectadores diários.

O presidente da Federação Francesa de Ténis, Gilles Moretton, já reconheceu estar a ponderar diferentes alternativas, excluindo, todavia, a opção de cancelamento do segundo torneio do Grand Slam da temporada.

“Quanto à assistência, podemos ir desde a porta fechada até a uma opção que nunca será de 100%. Temos preparadas todas as opções”, indicou esta semana.

Em França, desde a noite deste sábado e até dia 2 de Maio, está em vigor um recolher obrigatório nacional entre as 19h e as 6h, os franceses estão impedidos de se deslocarem a mais de 10 quilómetros do seu domicílio, a não ser em situações excepcionais, e estão encerrados todos os comércios não essenciais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou, na quarta-feira, esperar ter condições para reabrir o país em meados de Maio.

França, que regista 96.493 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, enfrenta uma nova vaga do novo coronavírus. Na sexta-feira, o país acumulava um total de 4,74 milhões de casos positivos, 46.677 contabilizados nas 24 horas anteriores.