Gastão Elias perde ante Zdenek Kolar e cede título em Oeiras

O tenista português Gastão Elias perdeu neste domingo na final ante o checo Zdenek Kolar e cedeu o título do Open de Oeiras I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que decorreu no Complexo Desportivo do Jamor.

Elias, número 358 no ranking ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, que figura no 246.º posto na mesma hierarquia, e acabou derrotado ao fim de uma hora e 51 minutos, pelos parciais de 6-4 e 7-5.

O tenista natural da Lourinhã, que voltou a disputar uma final de um challenger ao fim de três anos e meio, depois de Montevideo, em 2017, ficou muito cedo em desvantagem no marcador (0-3) e, apesar de ter recuperado algum terreno, entregou o primeiro set ao cabo de 43 minutos.

No segundo parcial, embora tenha conquistado um break para ficar 5-4, não foi capaz de manter o ascendente, tendo sido quebrado de imediato, e acabou por não fazer mais nenhum jogo.

“Ele jogou muito sólido e muito intenso do princípio ao fim. Começou melhor que eu, foi muito mais constante e eu tive várias oportunidades de passar para a frente com mais tranquilidade, mas nunca consegui confirmar o break. Fico triste por não ter agarrado as várias oportunidades durante o encontro, mas não deixa de ser uma semana positiva”, comentou Elias, em declarações à Sport TV.

Zdenek Kolar, de 24 anos, conquistou assim o título da primeira edição do Open de Oeiras I, num dia em que já se discute a fase de qualificação do segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour agendado igualmente para o Jamor.