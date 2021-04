Boavista vence na visita ao Belenenses SAD e foge aos últimos lugares

O Boavista regressou neste domingo às vitórias, ao vencer por 2-0 na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol, e “fugiu” provisoriamente aos lugares de despromoção.

No estádio do Jamor, em Oeiras, os “axadrezados” adiantaram-se no marcador aos 44 minutos, por Angel Gomes, que acabaria por ser expulso por acumulação de amarelos (68), e consumaram o triunfo, o segundo na condição de visitantes esta temporada, com um golo de Elis, aos 59’.

Após duas derrotas, a equipa de Jesualdo Ferreira conquistou três importantes pontos na luta pela manutenção, passando a somar 24, e subiu ao 14.º lugar do campeonato, no qual o Belenenses SAD, que vinha de dois jogos sem perder, é 12.º, com 26.