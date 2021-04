Benfica bicampeão nacional de voleibol ao vencer Fonte de Bastardo

O Benfica conquistou neste domingo o seu nono título de campeão nacional de voleibol, o segundo consecutivo, ao somar o terceiro triunfo na final frente ao Fonte de Bastardo, por 3-0.

Na Praia da Vitória, os “encarnados”, vencedores da primeira fase, voltaram a impor-se por 3-0 ao Fonte de Bastardo, que superou os lisboetas na série dos primeiros, por 27-25, 25-19 e 26-24, depois dos triunfos nos dois primeiros jogos, em casa (28-26, 25-15 e 28-26), no dia 27 de Março, e no primeiro jogo no terreno dos açorianos (25-19, 25-17 e 25-20).

Depois de a competição de 2019/20 não ter terminado, devido à pandemia de covid-19, o Benfica revalidou o título conquistado em 2018/19, somando agora os mesmos nove triunfos do FC Porto, apenas superados por Sporting de Espinho (18) e pelo Técnico (13), na disputa à melhor de cinco jogos frente à formação da ilha Terceira, campeã em 2010/11 e 2015/15.