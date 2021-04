Vivian Maier, a fotógrafa que se disfarçou de ama

Há dez anos, comparava-se a fotografia de Vivian Maier com a de muitos dos grandes nomes do século XX. Hoje, é preciso fazer o contrário. Uma mulher que se sustentava a trabalhar como ama construiu uma obra colossal. Exposição no Centro Cultural de Cascais, entre 6 de Abril e 18 de Maio, mostra pela primeira vez em Portugal um talento que, um pouco por acidente, saiu da escuridão.