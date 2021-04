Damião de Góis na Casa das Perguntas

A 4 de Abril de 1571, a Inquisição prendia Damião de Góis por alegados crimes cometidos quatro décadas antes, num quadro de conflito entre o humanismo europeu do início do século XVI e a intolerância da contra-reforma. O PÚBLICO e o Teatro Nacional D. Maria II evocam esse acontecimento. Os vídeos (leituras de passos do processo) que acompanham este texto do historiador Rui Tavares foram gravados pelos actores António Fonseca, Beatriz Maia e Pedro Gil no D. Maria II, que ocupa o local onde existiram os calabouços da Inquisição onde Damião de Góis e tantos outros estiveram presos.

Passaram anos, décadas e metade de uma vida desde o tempo em que Damião de Góis convivia com Erasmo de Roterdão. Estamos agora no dia 4 de abril de 1571, uma quarta-feira no antigo calendário juliano. Damião de Góis tem 69 anos, é guarda-mor da Torre do Tombo, historiador do reino e autor da Crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel. Vive entre Alenquer, a sua terra natal, e Lisboa.