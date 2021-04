Publicados dados pessoais de mais de 500 milhões de utilizadores do Facebook

Números de telefone, nomes completos, datas de nascimento, dados de localização e endereços de email de centenas de milhões de utilizadores do Facebook foram publicados este sábado num fórum online para hackers, avançam a Reuters e o site Business Insider. Entre as vítimas da fuga de informação estarão potencialmente mais de dois milhões de utilizadores do Facebook em Portugal.

Os dados remontarão a 2018 e estariam a ser comercializados no mercado negro desde, pelo menos, Janeiro de 2021. Este sábado, porém, todo o conjunto de dados foi disponibilizado de forma quase gratuita num fórum online.

A informação pessoal de milhões de utilizadores da rede social terá sido acedida através da exploração de uma vulnerabilidade do Facebook. À Reuters, o Facebook afirma que a falha de segurança em causa está corrigida desde Agosto de 2019, e que os dados roubados são, por isso, “muito antigos”.

No entanto, os utilizadores da rede social devem manter-se alerta perante contactos suspeitos através de email ou telefone nos próximos meses, disse à Reuters o especialista em segurança informática Alon Gal, da consultora israelita Hudson Rock.