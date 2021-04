O momento de não-retorno de António Costa

António Costa viveu muito provavelmente o momento de não-retorno da sua carreira política, na quarta-feira, ao comunicar ao país que iria enviar para o Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização sucessiva com urgência das três leis com origem no Parlamento, aprovadas pelos partidos da oposição, que violam a norma-travão, ao aumentarem os apoios sociais, que foram promulgados pelo Presidente da República no domingo.