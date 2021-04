OMS chama a atenção para a situação “preocupante” da pandemia na Europa

Europa é o segundo centro actual da pandemia no mundo. É ainda um país europeu, a Hungria, o que tem neste momento a maior taxa de letalidade do mundo por covid-19, ainda que seja o líder da vacinação na UE.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) expressou preocupação com a pandemia na Europa, onde o número de casos está em franco crescimento e a vacinação é ainda demasiado lenta tendo em conta também as novas variantes.

A semana passada, apontou a OMS, houve um aumento da transmissão do vírus que provoca a covid-19 na maioria dos países da região da Europa (que para o organismo são mais de 50 países, da Gronelândia à Rússia), com 1,6 milhões de novos casos e perto de 24 mil mortes. A Europa mantém-se em segundo lugar nas regiões mais afectadas do mundo, com um número total de mortes a aproximar-se rapidamente de um milhão. O número de casos está prestes a ultrapassar os 45 milhões.

“Há apenas cinco semanas, o número semanal de novos casos na Europa tinha descido para menos de um milhão, mas a situação na região é agora mais preocupante do que nos últimos meses”, disse a directora regional da OMS para Emergências na Europa, Dorit Nitzan, na quarta-feira.

Há alguns países com um enorme crescimento, por exemplo a Hungria, que esta semana era o país europeu com maior número de óbitos por milhão de habitantes. A curva de óbitos ascendente da Hungria parece estar a aproximar-se dos dois picos de óbitos ao longo do ano de pandemia que foram registados nos países da União Europeia, primeiro a Bélgica, em Abril (28,77 mortes por cem mil habitantes, média móvel a sete dias segundo os dados do Our World in Data), e depois Portugal em Fevereiro (28,52 mortos por cem mil habitantes – a Hungria está com 26,40 mortos por cem mil habitantes).

A taxa de letalidade por covid-19 da Hungria (média móvel a duas semanas) é, aponta a Universidade Johns Hopkins, a mais alta do mundo.

A Hungria é, por outro lado, o país da União Europeia que vacinou mais pessoas, também por ter sido o único que aprovou o uso de vacinas sem a chancela da Agência Europeia do Medicamento (EMA), comprando doses da russa Sputnik V e da chinesa Sinopharm: mais de 21,6% da população do país recebeu já pelo menos uma dose da vacina, de acordo com o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), quando a média europeia é de 12,3%.

A OMS também mencionou a lenta vacinação na Europa, dizendo que o importante é vacinar rapidamente e não guardar vacinas. O ritmo de vacinação tem sido um tópico difícil em vários países da União Europeia, mas a porta-voz da Comissão Dana Spinant declarou na quarta-feira que o bloco vai distribuir 107 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até ao final da semana, o que faz com que seja cumprida a meta de ter 100 milhões de doses nos primeiros meses do ano – e dá esperança para a fase seguinte, esperando-se que cheguem 360 milhões de doses milhões no próximo trimestre. ​

Outro alerta da OMS foi para os riscos de maior transmissão com o aumento de mobilidade em vários feriados religiosos, da Páscoa judaica, que dura até 4 de Abril, a Páscoa católica, também até 4 de Abril, e a ortodoxa, que se celebra a 2 de Maio, e ainda o início do mês do Ramadão a 12 de Abril.

Cada vez mais doentes jovens

A razão pelo grande crescimento de infecções é apontada em muitos casos à maior presença da variante primeiro identificada no Reino Unido, que é mais transmissível e em vários países, incluindo Alemanha, Áustria ou Portugal, será responsável por cerca de 70% dos novos casos.

Na Alemanha, que está actualmente com uma média de novas infecções diárias de 17 mil, a chanceler evocou a possibilidade de, sem novas medidas, este número de novas infecções chegar a uma grandeza de 100 mil por dia.

Em muitos países, há frustração com as lideranças. Esta semana o diário Libération tinha na primeira página uma imagem do Presidente, Emmanuel Macron, sentado e a pergunta: “Ele está à espera do quê?” Macron anunciou depois algumas medidas para travar a progressão da covid-19, incluindo o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino durante três semanas, a proibição de deslocações entre regiões diferentes, e recolher obrigatório a partir das 19h.

Pelo menos 27 países europeus estão em confinamento (total ou parcial), e destes, 21 países têm uma forma de recolher obrigatório nocturno. Nas últimas duas semanas, 23 países anunciaram novas restrições para combater o vírus, em sentido contrário, outros 13 países, incluindo Portugal, anunciaram medidas de desconfinamento.

Alguns médicos de vários países têm relatado também um aumento de doentes graves, e mortos, mais jovens. A presidente da Associação de Médicos Hospitalares de Atenas e do Pireu Matina Pagoni disse que a maioria dos doentes neste momento intubados nos hospitais da região – 70% –​ tem menos de 50 anos.

Benjamin Clouzeau, médico de uma unidade de cuidados intensivos no Hospital de Bordéus, relatou à Euronews que muitos dos internados têm “entre 30 e 65 anos, com poucas ou nenhumas doenças anteriores”, com excepção de diabetes. “Alguns têm apenas peso a mais, nem sequer são obesos”, nota.

A maioria também consegue lidar com a fase inicial da doença em casa, e já chega ao hospital com níveis de oxigenação muito baixos e a precisar de tratamento rápido.