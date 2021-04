Há 1200 anos que as cerejeiras em flor de Quioto não desabrochavam tão cedo

Depois de um mês de Março excepcionalmente quente no Japão, as cerejeiras em flor desabrocharam na semana passada em Quioto, naquela que foi a floração mais precoce desde que se iniciaram os registos há mais de 1200 anos. O fenómeno enquadra-se no padrão da chegada cada vez mais antecipada da Primavera nos últimos anos, um indício convincente das alterações climáticas, dizem os especialistas.