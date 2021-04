Porto: KUG, um pequeno bosque e refeições com assinatura Rui Paula

Kitchen and Urban Garden é tudo o que o nome diz. E mais um enorme abacateiro — o festim dos pássaros — e uma velha ameixoeira com pose de bonsai. Tiago Oliveira descobriu no centro do Porto este espaço verde de 2500 metros quadrados e ficou encantado.

O peso da idade fez com que a velha ameixoeira, forma de bonsai gigante, tombasse, assentando no solo os ramos carregados de flor. Envolvida pelos seus galhos está uma única mesa. “Quem aqui fica, estica o braço e serve-se”, sorri Tiago Oliveira, rendido aos encantos deste espaço verde com 2500 metros quadrados, o maior jardim interior do quarteirão das artes do Porto, precisamente entre a Rua de Miguel Bombarda e o esplêndido Palácio de Cristal.