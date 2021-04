No Vaticano, as "cruzes" das crianças foram carregadas pelo Papa

A tradicional Via-Sacra de Roma, presidida pelo Papa Francisco na noite desta Sexta-feira Santa, foi este ano centrada nas crianças. Em representação dos mais pequenos de todo o mundo, numa Praça de São Pedro mais pintada de pessoas do que em 2020, as intenções das 14 estações da Via Sacra foram escritas por crianças, dando conta das suas preocupações. Os autores dos textos foram os mesmos que carregaram a cruz no Vaticano.

No chão, foram colocadas tochas que traçavam o caminho em direcção à Basílica, pelas 14 estações colocadas ao redor do obelisco, formando uma grande cruz luminosa. A cada etapa do calvário, estava um desenho e uma oração. A penúltima meditação pintou a realidade de mais de um ano de pandemia de covid-19 e contou a dor de uma criança que perdeu o avô devido à doença.

Saudados pelo Pontífice no final, os mais pequenos que escreveram os recados — em representação de todas as crianças do mundo — pertencem a dois agrupamentos de escuteiros, dois lares para crianças desfavorecidas e uma instituição que acolhe crianças com deficiência.

Ao contrário deste ano, em 2020 a oração do Papa Francisco foi silenciosa, também na Praça de São Pedro devido à pandemia de covid-19. Tradicionalmente realizada no Coliseu de Roma, a Via Sacra contou, na altura, com um único grupo de pessoas que se revezaram no momento de carregar a Cruz, que o Papa segurou na última estação.