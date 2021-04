“Infelizmente, ainda não tivemos um Mariano Gago no lado da economia”

No próximo dia 20 de Abril, Luís Portela deixa de fazer parte do conselho de administração da farmacêutica portuguesa Bial. A pasta da presidência foi passada para o filho mais velho, António, em 2012. Agora, oficialmente reformado desde Janeiro deste ano, o médico e gestor sai da empresa sem, no entanto, sair do edifício onde vai continuar a ocupar o mesmo gabinete, agora para gerir apenas o futuro da fundação que criou para apoiar a investigação científica.