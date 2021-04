Real Madrid vence e ultrapassa provisoriamente o Barcelona

Um golo de Marco Ascensio, aos 41’, e outro de Karim Benzema, aos 73’, deram a vitória ao Real Madrid na recepção ao Eibar, na 29.ª jornada da Liga espanhola.

O conjunto de Zidane subiu provisoriamente ao segundo lugar, ultrapassando o Barcelona (que só joga esta segunda-feira).

A uma semana do clássico com o Barcelona, agendado para 10 de Abril, os campeões espanhóis, com 63 pontos, ultrapassaram os catalães (62), que têm menos um jogo, e colocaram-se a três do líder Atlético de Madrid (66), que no domingo vai ter uma visita de ‘alto risco’ ao Sevilha.