Lille vence PSG na capital francesa e isola-se na liderança

Um golo solitário do canadiano Jonathan David complica a época dos campeões franceses. Neymar e o português Tiago Djaló foram expulsos nos instantes finais.

Com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches na equipa titular, o Lille foi à capital francesa vencer o PSG, por 1-0, e isolou-se no topo da classificação do campeonato.

Um golo do canadiano Jonathan David, aos 20’, rendeu o primeiro lugar isolado à formação de Lille, com três pontos de vantagem sobre os tricampeões franceses.

Numa tarde desinspirada de Neymar e Mbappé, o PSG (onde o português Danilo Pereira ficou de fora por lesão) não conseguiu inverter o resultado e esteve mesmo perto de sofrer o segundo golo já nos minutos finais.

Ainda antes do apito final, Neymar e Tiago Djaló foram expulsos após uma troca de empurrões que valeu a ambos o segundo cartão amarelo.