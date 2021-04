Golo de André Silva impõe derrota caseira ao Dortmund

Um golo de André Silva nos instantes finais valeu uma importante vitória do Eintracht Frankfurt em casa do Borussia Dortmund (onde alinhou o também português Raphael Guerreiro), por 2-1. Os visitantes reforçaram o quarto lugar da classificação na Alemanha, aumentando para sete pontos a vantagem para o quinto classificado, precisamente o adversário deste sábado.

A equipa visitante ganhou vantagem aos 11’, com um autogolo de Nico Schulz, mas, em cima do intervalo, Mats Hummels voltou a empatar o encontro. Quando o empate parecia o desfecho mais provável, o avançado português, assistido por Filip Kostic (uma dupla de grande sucesso no Eintracht desta temporada), acabou por selar o triunfo e os três pontos seguiram para o conjunto de Frankfurt.

O Eintracht manteve os quatro pontos de desvantagem para o primeiro lugar do pódio, já que o Wolfsburgo venceu em casa o Colónia, por 1-0. Certo é que a equipa de André Silva irá recuperar algum terreno para um dos dois primeiros classificados da Bundesliga, o Bayern Munique ou o Leipzig, que se defrontam ao final da tarde deste sábado.

Restantes partidas já disputadas este sábado: Augsburg-Hoffenheim, 2-1; Bayer Leverkussen-Schalke 04, 2-1; Mainz 05-Aeminia Bielefeld, 1-1.