Só 281 recebem subsídio de cuidador informal. Medida será alargada em Junho

Atraso no início da medida nos 30 concelhos piloto determina atraso no alargamento ao todo nacional. Para já, 1956 pessoas viram o seu estatuto reconhecido (604 nos concelhos piloto).

Como a pandemia atirou o arranque do estatuto do cuidador informal de Abril para Junho de 2020, só em Junho deste ano o programa deverá ser alargado. Um ano depois do que devia ter sido o tiro de partida nos concelhos piloto, poucos sentem uma mudança prática nas suas vidas. Até final de Março, apenas 281 recebiam a prestação.