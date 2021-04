“Resta saber se [a morte de Ihor] foi a tempestade perfeita ou se é um problema sistémico”

Na sua primeira entrevista desde a morte de Ihor Homenyuk no centro do SEF, Anabela Cabral Ferreira conta que “dificilmente haverá uma coisa mais grave”. Diz que a IGAI não encontrou factos para apurar responsabilidades da então directora nacional, Cristina Gatões. Inquérito para avaliar mais falhas no SEF ainda não está concluído.