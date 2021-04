Tic-tac das moratórias continua (e nós assobiamos para o lado)

Os números das moratórias são um susto. Somos, de longe, o país com mais moratórias, tendo em conta o tamanho da nossa economia. O drama é que mais mês, menos mês, as moratórias virão parar ao nosso colo quando os bancos entrarem em dificuldades.

Há uma semana o Banco de Portugal publicou informação atualizada sobre moratórias. Do lado das empresas, um euro em cada três de crédito estava abrangido por moratórias em janeiro. O total é de 24 mil milhões de euros. Do lado das famílias, havia um euro abrangido por moratória em cada seis de crédito, num total de 20 mil milhões de euros. Nos sectores do alojamento e turismo, mais de um euro em cada dois de crédito está abrangido por moratórias. Segundo os dados publicados esta semana pela European Banking Authority, apenas Espanha e Itália tinham em dezembro um montante superior em moratórias. França, que tem uma economia dez vezes maior, tinha o mesmo montante em moratórias do que Portugal.