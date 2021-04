Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que não fazemos (Molière)

Os perpetradores indirectos que permitiram que a situação em Cabo Delgado atingisse tal dimensão são a elite da Frelimo e o Presidente Nyusi, que, por pura arrogância e ganância, não quiseram dar ouvidos aos avisos. E sempre apoiados por uma comunidade internacional que subscreve estritamente a narrativa do terrorismo internacional.

Há muito que o ataque a Palma era previsível. E a habitual negligência e incompetência do governo moçambicano, com a conivência e o estreito alinhamento dos parceiros internacionais, sobretudo de Portugal, contribuíram para a dimensão do drama ocorrido.