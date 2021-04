Os húngaros não podem ser bandidos, migrantes ou fedorentos

O Primeiro de Abril foi ontem, mas o acórdão do Tribunal Supremo da Hungria, a Kúria, que vos trago aqui hoje foi publicado uns dias antes, a 24 de março. Caso contrário seria de não acreditar que tão augusta corte perdesse o seu tempo a multar um jornalista, a obrigá-lo a um pedido de desculpas e a ordenar a censura do seu texto por este ter escrito que as tribos magiares que invadiram a Europa antes do ano 1000 eram “bandidos”, “fedorentos” e “migrantes”.