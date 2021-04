As mãos em paz

Vamos entrar numa mercearia. À porta há um “posto de higienização” onde cada pisadela é recompensada com um esguicho de gel nas mãos, embora seja preciso pôr as mãos a jeito para recebê-lo porque, caso se entre a assobiar com as mãos atrás das costas, não há um mecanismo servido por uma célula fotoeléctrica que seja capaz de seguir os movimentos dos nossos dedos e procurar as palmas das nossas mãos para lá depositar a sua extática descarga.