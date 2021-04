Pelo menos 36 mortos em descarrilamento de comboio em Taiwan

Segundo a Administração Ferroviária de Taiwan, o comboio descarrilou à entrada de um túnel, quando colidiu com um veículo de manutenção estacionado junto aos carris. Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel.

Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o descarrilamento de um comboio perto da cidade de Hualien, em Taiwan, esta sexta-feira, informaram as autoridades locais. O acidente, que fez mais de 40 feridos, é o pior desastre ferroviário da ilha em pelo menos quatro décadas.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), a Polícia informou que 36 passageiros sofreram “paragem cardíaca antes de chegarem ao hospital”, estando ainda 72 pessoas presas dentro das carruagens. Pelo menos 61 passageiros foram transportados para o hospital, acrescentou a Polícia.

O comboio circulava pelo túnel de Daqingshui, com cerca de 350 passageiros a bordo — entre pessoas que estavam a caminho de casa antes do fim-de-semana e vários turistas —, quando ocorreu o acidente, às 9h28, hora local (1h28 em Lisboa), segundo a agência de notícias oficial Central News Agency (CNA).

As imagens da cena do acidente mostram as carruagens no interior do túnel destruídas pelo impacto, impedindo que os socorristas cheguem aos passageiros. Os meios de comunicação em Taiwan escrevem que muitas pessoas viajavam de pé, uma vez que o comboio estava cheio, e foram atiradas de um lado para o outro quando ocorreu o embate.

Entre 80 a 100 pessoas foram retiradas das primeiras quatro carruagens do comboio. Algumas pessoas que se encontravam dentro do comboio conseguiram sair pelos próprios meios e esperaram as equipas de socorro em cima do veículo. Pelo menos três carruagens ficaram “deformadas” e são difíceis de aceder, escreve a Reuters.

Segundo a Administração Ferroviária de Taiwan, o comboio descarrilou à entrada do túnel, quando colidiu com um veículo de manutenção que estava “mal estacionado” junto aos carris. Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel.

A administração ferroviária de Taiwan informou que o serviço na rota oriental da ilha deverá ser retomado por volta das 18h, hora local (10h em Lisboa). O comboio sinistrado tinha deixado Shulin, em Nova Taipé, e dirigia-se para a cidade de Taitung, no sudeste da ilha.

O acidente ocorreu no início de um fim-de-semana dedicado ao Festival Qingming, também conhecido por ser o dia da limpeza do túmulo dos mortos.

A costa montanhosa de Taiwan é um destino turístico popular da ilha. A linha ferroviária que atravessa a costa oriental é conhecida pelos seus túneis e pela rota que atravessa a costa a norte de Hualien, onde aconteceu o acidente.

A linha que liga Taipé a Hualien foi aberta em 1979.

Este foi o pior acidente ferroviário em Taiwan em quatro décadas. Em 2018, 18 pessoas morreram e 175 ficaram feridas quando um comboio descarrilou no nordeste de Taiwan. Em 1981, 30 morreram numa colisão no norte de Taiwan.